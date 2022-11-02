В Петербурге задержан подозреваемый в изнасиловании женщины в Некрасовском саду

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который подозревается в грабеже и изнасиловании петербурженки в Некрасовском саду.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ранним утром в воскресенье, 30 октября, 37-ленияя женщина, работающая медсестрой, возвращалась домой. Проходя через Некрасовский сад, женщина присела на скамейку отдохнуть. Спустя небольшой отрезок времени к ней подошел неизвестный мужчина, который изнасиловал ее, отобрал мобильник и скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 161 УК РФ (грабеж) и по части 1 статье 131 УК РФ (изнасилование).

На следующий день, 31 октября, сотрудники уголовного розыска на улице Марата задержали подозреваемого 27-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Центральном районе Петербурга в Некрасовском саду петербурженку изнасиловал и ограбил неизвестный мужчина.