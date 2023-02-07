В Ленобласти рецидивист с помощью ружья превратил в решето дверь автомобиля приятеля

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина нажил себе врага, который из-за личной неприязни прострелил из ружья дверь его машины. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 5 февраля в полицию поступило заявление от 33-летнего местного жителя. Он сообщил, что за день до этого, в вечернее время, находясь в своей квартире в поселке Романовка, услышал с улицы хлопок. Выглянув в окно, заявитель увидел, что от его автомобиля марки KIA Rio, припаркованной возле дома, отбегает его знакомый с ружьем в руках.

При осмотре авто, были обнаружены повреждения от выстрелов на задней левой двери.

В тот же день правоохранители по “горячим следам” задержали в дачном доме 51-летнего рецидивиста, который решил испортить автомобиль заявителя из-за личных неприязненных отношений.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во Фрунзенском районе Петербурга мужчина стрелял из "травмата" в выглянувшего в окно петербуржца.