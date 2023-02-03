Рецидивист пырнул собутыльника в "комуналке" на Белоусова

В Кировском районе распитие горячительных напитков в “коммуналке” закончилось для петербуржца ножевым ранением, которое ему нанес собутыльник-рецидивист.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 1 февраля, в дежурную часть поступило сообщение о драке в коммунальной квартире в доме 18 на улице Белоусова. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 32-летнего мужчину с ножевым ранением. Потерпевшего госпитализировали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

На месте также был задержан ранее неоднократно судимый 31-летний неработающий гражданин, проживающий в “коммуналке”. Рецидивист ударил потерпевшего ножом во время возникшего конфликта, после совместного распития спиртного.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 части 2 пункту “з” УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга мужчина зарезал собутыльника.