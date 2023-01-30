На Северном проспекте петербуржец убил ножом собутыльника

В Выборгском районе Петербурга во время застолья между двумя мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них ударил оппонента ножом. Потерпевший скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером в воскресенье, 29 января, в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в его квартире в доме 157 по Северному проспекту умер знакомый.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка обнаружили труп петербуржца, 1966 года рождения. На теле имелись ножевые ранения. По “горячим следам” был задержан подозреваемый. Им оказался 67-летний неработающий гражданин, который нанес несколько ударов ножом собутыльнику в ходе возникшего конфликта, после совместного распития спиртного.

Задержанный помещен в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Курортном районе после совместного распития алкоголя, женщина серьезно ранила 59-летнего горожанина.