В Сестрорецке пьяное застолье закончилось поножовщиной

В Курортном районе Санкт-Петербурга совместное распитие алкоголя привело к внезапной ссоре, которая закончилась серьезным ножевым ранением.

Инцидент произошел 27 января в Сестрорецке. Подозреваемую в произошедшем уже удалось задержать. Об этом сообщает "Петроград".

Так, в одном из домов по Федотовской дорожке был обнаружен раненый 59-летний мужчина. Прибывшие на место происшествия специалисты поймали 46-летнюю гражданку, которая ударила местного жителя ножом.

Пострадавего мужчину с проникающим ранением живота забрали врачи, а женщину отправили в СПСЗЛ.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".