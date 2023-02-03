В Петербурге задержали рецидивиста, свершившего кражу спиртного с нападением на продавца

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали ранее судимого мужчину, который украл спиртной напиток в магазине, применив при этом силу по отношению к работнице.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 1 февраля в полицию обратилась 46-летняя продавщица магазина, расположенного на проспекте Славы. Женщина заявила, что 10 января неизвестный мужчина, находясь в помещении магазина, похитил бутылку со спиртным, после применил физическую силу по отношению к заявительнице и потребовал от нее деньги. Однако злоумышленник скрылся после того, как продавщица заявила, что вызовет полицию.

В четверг, 2 февраля, на Будапештской улице был задержан подозреваемый. Им оказался 40-летний рецидивист. Возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе мужчина похител у такситса деньги, угрожая ножом.