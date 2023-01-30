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На Крыленко охранники кафе серьезно избили двух петербуржцев

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© Фото: unsplah

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В Невском районе Петербурга ночной отдых в ресторане закончился для двух мужчин травмами и госпитализацией. Позже в полицию с повинной пришли охранники заведения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в ночь на воскресенье, 29 января, после избиения возле кафе у дома 21 по улице Крыленко, на карете скорой помощи был госпитализирован мужчина, 1992 года рождения. Его направили в тяжелом состоянии в реанимацию с травмой головы.

Спустя небольшой промежуток времени, за медицинской помощью самостоятельно обратился еще один горожанин, 1988 года рождения. Он также был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Мужчина пояснил правоохранителям, что он и другой потерпевший были избиты неизвестными возле заведения.

Вечером того же дня в отделение полиции с повинной явились двое охранников кафе, 23 и 38 лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино на входе в медучреждения неизвестный серьезно покалечил женщину.

 

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