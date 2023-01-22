У входа в медучреждение в Колпино серьезно избили женщину

На входе в медучреждение в Колпинским районе Петербурга была избита местная жительница. Женщина получила серьезные травмы и находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого ищут.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 21 января в полицию поступило сообщение из медицинского учреждение на улице Коммуны города Колпино о том, что самостоятельно обратилась 35-летняя женщина, с серьезными травмами головы и состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Было установлено, что ее избил у входа в больницу мужчина. Личность подозреваемого была установлена, сотрудники правопорядка преступили к его розыску.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что нетрезвый петербуржец в ходе ссоры избил металлической штангой из гардеробной 16-летнию падчерицу.