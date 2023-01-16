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Петербуржец избил падчерицу металлической палкой

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© Фото: Pxhere

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В Петербурге несовершеннолетняя девочка попала под горячую руку отчиму, когда он был в нетрезвом состоянии. В результате мужчина избил подростка металлической палкой.

Конфликт произошел в одной из петербургских семей 15 января. Как сообщает телеканал "360", тогда мужчина вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, затем между ним и 16-летней падчерицей разгорелся словесный конфликт, в ходе которого мужчина взял металлическую штангу из гардеробной и ударил ей девочку несколько раз.

В итоге несовершеннолетняя получила получила ушибы предплечья в нижней трети левой голени, а также ушиб мягких тканей головы. Девочка смогла вернуться домой после осмотра врачами и оказания необходимой помощи. 

По словам матери пострадавшей, до этого ее сожитель не проявлял агрессию по отношению к падчерице. Трудности начались с началом переходного возраста у девочки. В школе ее охарактеризовали как учащуюся не с самым простым характером. 

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