В люке на Маршала Жукова нашли обугленный труп неизвестного

В Красносельском районе Петербурга в одном из канализационных люков в Полежаевском парке был найден обезображенный огнем труп неизвестного. Установить пол и возраст не удалось. Тело направили в морг.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 29 января, в полицию поступило сообщение о том, что на улице Маршала Жукова, в Полежаевском парке, в 150-200 метрах к реке Дудергофки, в канализационном люке лежит обгоревший труп.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в канализационном люке обугленное тело неизвестного человека, которое было настолько обезображено, что сотрудники не смогли определить примерный возраст погибшего и даже его пол.

На месте также обнаружили и изъяли зажигалку, одеяло и перчатки. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленобласти на льду Невы обнаружили обгоревший труп мужчины.