Полиция Петербурга задержала мужчину, хранившего дома более 500 грамм наркотиков

В Кировском районе Петербурга сотрудники полиции задержали мужчину, хранившего дома наркотические вещества.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 января в 21:00 сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Главка в ходе проведения оперативных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по части 4 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), были проведены обыски на проспекте Стачек в квартире 30-летнего петербуржца.

В результате сотрудники нашли и изъяли два пакета и сверток с наркотиками, общей массой более 500 граммов.

Задержанного доставили в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что полиция задержала петербуржца, которого подозревают в создании интернет-магазина по торговле наркотических веществ.