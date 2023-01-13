Полиция Петербурга задержала создателя интернет-магазина по торговле наркотиками

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в создании интернет-магазина по торговле наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 37-летнего петербуржца задержали 11 января при выходе из квартиры в доме на лице Передовиков. Задержанный подозревается в том, что в 2018 году организовал интернет-магазин для сбыта наркотиков в разных районах города.

При задержании полицейские осмотрели салон автомобиля мужчины, где нашли 15 закладок с наркотическим веществом. В квартире подозреваемого также были найдены запрещенные вещества.

Предположительно, он как раз направлялся на развозку наркотиков по тайникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором обнаружили пакет с наркотическим веществом.