  • 13 Январь 2023
USD 14.01.2023 67.5744 +-0.2031
USD ММВБ  
EUR 14.01.2023 73.1131 +0.3223
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Полиция Петербурга задержала создателя интернет-магазина по торговле наркотиками

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в создании интернет-магазина по торговле наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 37-летнего петербуржца задержали 11 января при выходе из квартиры в доме на лице Передовиков. Задержанный подозревается в том, что в 2018 году организовал интернет-магазин для сбыта наркотиков в разных районах города.

При задержании полицейские осмотрели салон автомобиля мужчины, где нашли 15 закладок с наркотическим веществом. В квартире подозреваемого также были найдены запрещенные вещества.

Предположительно, он как раз направлялся на развозку наркотиков по тайникам. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ в значительном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором обнаружили пакет с наркотическим веществом.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram