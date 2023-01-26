В Петербурге лжесотрудник банка убедил пенсионера перевести 40 млн рублей

В Калининском районе Петербурга мужчина в преклонном возрасте стал жертвой телефонных мошенников и лишился крупной суммы денег. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 25 января, в полицию обратился пожилой мужчина, 1940 года рождения. Он заявил, что 9 января ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил, что на счету пенсионера кто-то проводит мошеннические действия. Под предлогом сохранения средств, аферист убедил мужчину перевести деньги на указанный им счет.

В итоге пенсионер остался без 40 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в полиция задержала группу мошенников, которые под предлогам ремонта обманывали блокадников.