В Петербурге задержали трех подозреваемых в краже телефонов на 3 мин рублей из пункта выдачи заказов

В Петербурге задержали двух мужчин и одну женщину, которых подозревают в совершении хищения 31 смартфона из пункта выдачи заказов в Кировском районе. Сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 января в полицию поступило сообщение от сотрудника пункта выдачи интернет-заказов на проспекте Маршала Жукова о том, что неизвестный неустановленным способом похитил из пункта 31 телефон марки iPhone. Сумма ущерба составила 3 331 193 рублей.

Спустя некоторое время на проспекте Маршала Жукова у дома 30 была задержана 24-летняя подозреваемая. Затем, 19 января, правоохранители задержали еще одного подозреваемого — 19-летнего менеджера пункта выдачи заказов. А на следующий день, в пятницу, 20 января, был задержан 32-летний мужчина, также подозреваемый в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело по пункту “б” части 4 статье 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

Двоих мужчин поместили в изолятор, а подозреваемой девушке избрана мера принуждения в виде обязательстве о явке.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что неизвестные украли 31 телефон из пунка выдачи заказов на проспекте Жукова.