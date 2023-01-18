В Петербурге задержан рецидивист, укравший из магазина две бутылки алкоголя

В Петроградском районе Петербурга сотрудники правопорядка задержали ранее судимого мужчину, который угрожая ножом похитил из магазина две бутылки со спиртным.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 12 января в полицию поступило сообщение от менеджера магазина, расположенного на Чкаловском проспекте, о том, что в помещение магазина зашел неизвестный и, под угрозой ножа, похитил две бутылки спиртного напитка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Во вторник, 17 января, на улице Чудновского сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на бульваре Новаторов неизвестный злоумышленник ограбил микрофинансовую организацию.