Неизвестный ограбил микрофинансовую организацию на бульваре Новаторов

В Кировском районе неизвестный злоумышленник пришел в офис микрофинансовой фирмы и похитил оттуда деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 8 января, в полицию поступило сообщение от микрофинансовой компании, которая находится в доме на бульваре Новаторов, о том, что в офис компании вошел неизвестный молодой мужчина на вид 20-25 лет, который совершил хищение денежных средств на сумму 14 300 рублетй.

Сотрудниками правопорядка была составлена ориентировка. По приметам злодей был одет в темную одежду с капюшоном, на лице маска. Полиция приступила к его розыску, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Невском районе Петербурга неизвестый ограбил микрофинансовую фирму, угрожая сотруднику ножом.