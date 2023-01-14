В Петербурге задержаны двое подозреваемых в грабеже женщины-курьера

В Петербурге задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении курьера, которая также оказалась заперта злоумышленниками на съемной квартире.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 января на Тихоокеанской улице был задержан 33-летний неработающий житель Новгородской области, а 12 января правоохранители задержали 45-летнего гражданина на Большой Монетной улице.

Оба задержанных подозреваются в грабеже, совершенного 8 января. Женщина-курьер приехала по адресу на Гатчинскую улицу для доставки телефонов. В результате двое злодеев отобрали у потерпевшей товар и заперли на съемной квартире. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе Петербурга двое злоумышленников ограбили и заперли на съемной квартире женщину-курьера.