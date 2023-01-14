В Петербурге полиция задержала мошенницу, забравшую у пенсионерки 100 000 рублей и 10 000 евро

В Московском районе Петербурга была задержана 29-летняя женщина, которая подозревается в мошенничестве по отношению к пенсионерке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 28 ноября 2022 года в полицию обратилась пожилая женщина, 1937 года рождения, которая сообщила, что стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП». В результате потерпевшая передала курьеру 100 000 рублей и 10 000 евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В пятницу, 13 января, на улице Урицкого в городе Тосно в Ленинградской области, сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления была задержана 29-летняя женщина.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге пожилая женщина, работающая врачом-рентгенологом, перевела мошенникам 6 608 800 рублей. Аферисты убедили потерпевшую сделать перевод под предлогом безопасности средств на счете.