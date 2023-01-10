В Петербурге телефонные мошенники лишили врача-рентгенолога более 6 млн рублей

В Петербурге аферисты позвонили пожилой женщине и убедили перевести более 6 миллионов рублей под предлогом безопасности средств на счете. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 9 января в полицию Красногвардейского района позвонила местная жительница, 1945 года рождения, работающая врачом-рентгенологом. Женщина заявила, что 1 января ей на мобильный телефон позвонила неизвестная, которая, представившись сотрудников ЦБ России, под предлогом обеспечения безопасности денежных средств, убедила заявительницу перевести на указанные счета 6 608 800 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге пенсионерка перевела мошеннику 2 320 000 рублей. Аферист звонил женщине, представляясь сотрудником брокерской компании, предлагал подзрабатотать на бирже.