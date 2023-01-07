Пенсионерка с Рижского проспекта за четыре месяца отдала мошенникам более двух млн рублей

В Адмиралтейском районе пожилая петербурженка лишилась почти двух с половиной миллионов рублей всего за четыре месяца.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию женищна с Рижского проспекта обратилась только шестого января, хотя мошенники начали рызгрывать свою преступную схему уже давно.

По словам 67-летней пострадавшей, с сентября по декабрь прошлого года на ее мобильный телефон с различных номеров звонил неизвестный. Мужчина представлялся сотрудником брокерской компании, после чего предлагал подзрабатотать на бирже и перевести для этого на указанные им счета более двух миллионов.

Пенсионерка так и сделала, потеряв в итоге 2 320 000 рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве. По версии следствия, из-за задержанного старушка лишилась более полумиллиона рублей.