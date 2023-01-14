В парадной на Петроградке обнаружили гниющий труп

В Петроградском районе Петербурга был обнаружен труп в парадной жилого дома. Очевидно, тело лежало давно, так как оно уже начало гнить.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 13 января, в пятницу, в одиннадцатом часу вечера в полицию поступило сообщение, что в парадной дома 72 по Малому проспекту, под лестницей, лежит труп.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что под лестницей в парадной указанного дома лежит тело неизвестного. На момент обнаружения труп уже находился на стадии сильных гнилостных изменений, поэтому определить примерный возраст погибшего не предоставлялось возможном. У покойника обнаружили мобильный телефон.

Труп направлен в морг для установления причин смерти. Проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Невском районе Петербурга в заброшенном доме на Южном шоссе был обнаружен труп неизвестной женщины без обуви. Тело обнаружил безработный гражданин.