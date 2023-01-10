В заброшенном доме на Южном шоссе найден труп женщины без обуви

В Невском районе Петербурга в заброшенном доме был найден труп неизвестной женщины. Полиция проводит проверку.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 9 января, а дежурную часть поступило сообщение от неработающего мужчины, 1980 года рождения, о том, что в заброшенном доме на Южном шоссе он обнаружил труп женщины.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на первом этаже четырехэтажного заброшенного дома находится труп неустановленной женщины, на вид 55-60 лет, без внешних признаков насильственной смерти.

Умершая была одета в красный свитер, черные штаны, белье с цветочным принтом, темные носки. При этом у нее не было обуви. Рядом с телом лежала темная куртка с ключами.

Сотрудники правопорядка опросили обнаружившего труп мужчину. Тот пояснил, что увидел мертвую женщину еще утром, но сообщил лишь в 18:23 так как у него не было телефона.

Тело доставлено в морг. Проводится проверка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что во дворе дома на удице Средней Подъяческой нашли человеческий череп.