В Петербурге будут судить 37-летнюю женщину, которая обменяла телефон на ненастоящие деньги. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, по версии следствия, 3 сентября 2022 года обвиняемая позвонила потерпевшему и договорилась с ним о встрече под предлогом покупки телефона. После чего женщина расплатилась за покупку билетами банка приколов достоинством «пять тысяч дублей» и «две тысячи дублей».

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес пригоаор мужчине и женщине, которые купили портативную зарядку для телефона, расплатившись с продавцом фальшивой купюрой. Суд пригоаорил злоумышленника к наказанию в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима, а его подельница получила два года условного срока.