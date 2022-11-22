Петербуржец получил пять лет колонии за покупку зарядки фальшивыми деньгами

В Петербурге суд вынес приговор двум гражданам, расплатившимся за портативную зарядку фальшивой купюрой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города, мужчина и женщина были признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 186 УК РФ (хранение в целях сбыта, а также сбыт заведомо поддельного банковского билета Центрального банка Российской Федерации).

Суд установил, что подсудимые в сентябре 2020 расплатились за powerbank с индивидуальным предпринимателем фальшивой пятитысячной купюрой. Продавец, усомнившись в подлинности полученных денег, обратился в полицию.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима, а его подельница получила два года условного срока.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мужчина расплатился за пиццу фальшивой купюрой, в результате чего привлек внимание правоохранителей, которые задержали злодея и выяснили, что он хранит наротики и занимается их сбытом.