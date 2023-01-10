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Попойка двух близнецов закончилась ножевым ранением

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© Фото: pxhere

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В Красносельском районе Петербурга между братьями-близнецами произошел конфликт после распития спиртных напитков. В результате один из мужчин кинулся на родственника с ножом. Потерпевшему потребовалась госпитализация.

Инцидент произошел ранним утром 9 января. В полицию сообщили, что в соседней квартире в доме 59 по Петергофскому шоссе драка и крики. Об этом стало известно Санкт-Петербург.ру.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили нетрезвого мужчину, 1982 года рождения, с ножевым ранением. Он был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Там же был задержан брат пострадавшего, который ранил родственника в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного.

Ножевые ранения, нанесенные родственниками, к сожалению, имеют место быть. Однако 10 января в Казахстане произошла действительно жуткая история. Как пишет Neva.Today, городе Жаркент шестилетний мальчик зарезал трехмесячную сестру на почве ревности своих родителей.

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