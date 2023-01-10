В Петербурге аварийная бригада выкопала череп на Средней Подъяческой

В Адмиралтейском районе Петербурга во время проведения работ по устранению прорыва трубы сотрудники аварийной службы откопали человеческий череп. Останки направлены на исследование.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 9 января, в дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома 8 по улице Средней Подъяческой был найдет человеческий череп с отверстием.

Прибывшие на место правоохранители установили, что во время проведения земельных работ по устранению прорыва трубы, экскаватором был вырыт котлован, в котором на глубине около 1,5 метров был обнаружен человеческий череп с круглым отверстием в области темени.

Найденную кость отправили в морг на исследование.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Ленинградской области в сарае были найдены человеческие останки — череп и голеностоп. Находку отправили в морг для установления причин смерти.