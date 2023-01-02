В Петербурге произошел пожар в 8-комнатной коммунальной квартире

В Адмиралтейском районе Петербурга произошел пожар в коммунальной квартире. Огонь тушили по номеру 1-БИС. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Петербургу, 1 января в 19:54 на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании в доме 18 по Вознесенскому проспекту.

Пламя охватило 30 квадратных метров в 8-комнатной коммунальной квартире. Из квартиры были эвакуированы четыре жильца. Также спасателям пришлось эвакуировать шести человек с нижележащих этажей.

В 20:03 пожару был присвоен номер 1-БИС. В 21:13 пожар удалось локализовать, а в 22:15 — ликвидировать.

Сведения о пострадавших не поступали. К тушению огня от МЧС было привлечено семь единиц техники и 32 человека личного состава.

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