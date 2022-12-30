В Кронштадте произошел пожар на нефтяном танкере «Арктика». Инцидент случился в пятницу, 30 декабря. Причины выясняются.

Возгорание произошло в двух каютах, и его общая площадь составила порядка 20 квадратных метров. На месте работают сотрудники экстренных служб. Огонь устраняли по второму номеру сложности. Огонь удалось локализовать спустя более часа. Об этом пишет Neva.Today.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара выясняют специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе 29 декабря произошел крупный пожар на территории бизнес центра на проспекте Непокоренных. Огонь тушили по номеру 1-БИС более трех часов. Для ликвидации огня привлечено от МЧС 30 человек личного состава и шесть единиц техники.