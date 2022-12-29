В Петербурге пожар в бизнес-центре на Непокоренных тушат по номеру 1-БИС

В Калининском районе днем в четверг загорелся бизнес-центр. Пожар тушат по номеру 1-БИС более трех часов.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Северной столице, информация о пожаре поступила в экстренную службу в четверг, 29 декабря, в 16:41. На проспекте Непокоренных произошло возгорание в доме 17, корпус 4. Огонь охватил площадь 15 квадратных метров.

В 17:48 пожару был присвоен ранг 1-БИС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожарные продолжают бороться с пламенем

Для ликвидации огня привлечено от МЧС 30 человек личного состава и шесть единиц техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в шестиэтажном жилом доме на Большом проспекте Петроградской стороны произошел пожар в подвальном помещении. К ликвидации огня от МЧС было привлечено 23 человека личного состава и пять единиц техники.