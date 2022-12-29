Более 20 пожарных боролись с огнем в подвале на Большом проспекте Петроградской стороны

В Петроградском районе Петербурга ранним утром произошел пожар в подвале жилого дома. На его тушение ушло почти два часа.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Северной столице, сообщение о возгорании подступило на пульт диспетчера в четверг, 29 декабря, в 04:03. В шестиэтажном жилом доме на Большом проспекте Петроградской стороны огонь охватил 30 квадратных метров подвального помещения.

Ликвидировать огонь удалось в 05:48. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации огня от МЧС было привлечено 23 человека личного состава и пять единиц техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Приозерском районе Ленобласти пьяный мужчина по неизвестным причинам устроил поджог чужой квартиры, в которой находились две 15-летние школьницы. Злоумышленник выломал входную дверь и поджог коридор. Испугавшиеся подростки вызвали полицию, а затем были вынуждены прыгать через окно со второго этажа, дабы убежать от дебошира и спастись от пожара. Мужчина был задержан приехавшим нарядом полиции.