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В Петербурге пенсионерка поверила лжесотруднику банка и лишилась почти 8 млн рублей

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Невском районе Петербурга пожилая женщина стала жертвой мошеннического обмана и под Новый год “подарила” аферисту почти 8 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу днем, 31 декабря, в полицию обратилась пенсионерка, 1947 года рождения, проживающая на улице Коллонтай, с сообщением, что с октября по 30 декабря ей названивал неизвестный, который представившись сотрудником банка сообщал женщине, что ее банковский счет подвергся мошенническим действиям.

Под предлогом сохранения денег телефонный мошенник убедил старушку перевести на указанный им счет 7 948 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге пенсионерка стала жертвой мошеннического обмана по схеме "ДТП с родственником" и отдала мошенникам около 7,5 тысяч евро, 5 тысяч долларов США и 130 тыс. рублей.

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