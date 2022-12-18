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В Петербурге пенсионерка пыталась “спасти” племянника от уголовного преследования и отдала мошенникам почти 7,5 тысяч евро и 5 тысяч долларов

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© Фото: Baltphoto

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В Московском районе Петербурга телефонные мошенники обманули пожилую пенсионерку по схеме “родственник в ДТП”. Она отдала преступникам около 7,5 тысяч евро, 5 тысяч долларов США и 130 тыс. рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 17 декабря, в полицию поступило заявление о том, что неизвестные телефонные мошенники обманули 91-летнюю пенсионерку.

Установлено, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником “полиции”. Она убедил женщину в том, что ее виновник стал виновником ДТП, поэтому нужны деньги, чтобы “замять” дело.

Она передала злоумышленникам 7 350 евро, 5 тыс. долларов США и 130 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге женщина, работающий пенсионер, стала жертвой мошеннического обмана. Аферист убедил ее поучаствовать в инвестировании криптовалюты и лишил крупной суммы денег.

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