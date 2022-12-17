Мошенник убедил пенсионерку перевести более миллиона рублей под предлогам инвестиций в криптовалюту

В Петербурге женщина, работающий пенсионер, стала жертвой мошеннического обмана. Аферист убедил ее поучаствовать в инвестировании криптовалюты и лишил крупной суммы денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 16 декабря, в полицию Адмиралтейского района обратилась местная жительница, 1953 года рождения, с сообщением о том, что в период с марта по ноябрь 2022 года, через интернет с ней связывался неизвестный, который представлялся IT-специалистом. Мужчина убедил потерпевшую перевести денежные средства на представленные им счета под предлогом инвестиций в криптовалюту.

Сумма ущерба составила 1 721 668 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе мошенник, представившийся сотрудником следственного комитета, убедил пенсионерку перевести более миллиона рублей.