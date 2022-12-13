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Пожилая петербурженка перевела на счет мошенников более миллиона рублей

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© Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

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В Кировском районе Петербурга пенсионерку аферист, представившийся сотрудником следственного комитета, обманным путем заставил перевести ему крупную сумму денег. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петерюург.ру, в понедельник, 12 декабря, в полицию обратилась женщина, 1943 года рождения. Она заявила, что на ее мобильный телефон 9 декабря позвонил неизвестный, представившийся сотрудником следственного комитета города Москвы, который, под предлогом сохранения и обеспечение безопасности денежных средств, убедил заявительницу осуществить перевод денег на сумму 1 138 000 рублей на счета, указанные неизвестным.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на улице Зайцева полиция Петербурга задержала 40-летнего рецедивиста, подозреваемого в мошенничестве по отношению к пенсионерке. Женщина стала жертвой мошеннической схемы "родственник попал в ДТП". 

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