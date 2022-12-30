Конфликт из-за неправильной парковки на маршала Тухачевского закончился ножевыми ранениями

В Красногвардейском районе Петербурга конфликт из-за парковки авто между двумя мужчинами закончился тем, что один из них нанес оппоненту ножевые ранения.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 29 декабря, в 18:11 в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении на улице маршала Тухачевского.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили 37-летнего мужчину с ножевыми ранениями. Мужчина был госпитализирован в медучреждение бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии.

Там же сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении преступления 41-летнего гражданина, который пояснил, что нанес потерпевшему ранения из-за конфликта, возникшего из-за якобы неправильно припаркованного авто, мешавшего проезду.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Калининском районе Петербурга конфликт двух студентов закончился для одного из них ножевым раненинм шеи.