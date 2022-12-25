  • 25 Декабрь 2022
USD 24.12.2022 68.6760 -3.4546
USD ММВБ 00:05 72.3507  
EUR 24.12.2022 73.0407 -3.6039
EUR ММВБ 00:05 76.8570  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге мужчина катал на крыше каршеринга сбитого пешехода

Автор:


© Фото: скриншот группы "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте"

Темы дня

В Василеостровском районе Петербурга нетрезвый водитель каршеринга сбил пешехода и даже не заметил, что труп последнего остался лежать на крыше авто. Припарковав машину, мужчина отправился спать. В настоящий момент он задержан.

Как рассказали в группе “Дорожный инспектор” в соцсети “Вконтакте”, в ночь с 24 на 25 декабря, на улице Кораблестроителей мужчина, 1990 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя каршеринговым авто, сбил насмерть пешехода, которого от удара забросило на крышу.

Пьяный водитель, очевидно, не заметив тела на крыше авто, провез его там от улицы Кораблестроителей, через Морской порт и далее до перекрестка Мичманской улицы и Морского проспекта, где водитель остановился и, закрыв машину, отпарился спать.

Сотрудники полиции оперативно отыскали мужчину и задержали. Сам он слабо помнил, что делал и где был в тот вечер.

Задержанного поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Также в карманах сбитого мужчины, 1983 года рождения, при осмотре сотрудники правопорядка нашли пакет с наркотическим веществом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга был сбит насмерть переходивший на "красный" пешеход.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram