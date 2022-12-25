В Петербурге мужчина катал на крыше каршеринга сбитого пешехода

В Василеостровском районе Петербурга нетрезвый водитель каршеринга сбил пешехода и даже не заметил, что труп последнего остался лежать на крыше авто. Припарковав машину, мужчина отправился спать. В настоящий момент он задержан.

Как рассказали в группе “Дорожный инспектор” в соцсети “Вконтакте”, в ночь с 24 на 25 декабря, на улице Кораблестроителей мужчина, 1990 года рождения, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, управляя каршеринговым авто, сбил насмерть пешехода, которого от удара забросило на крышу.

Пьяный водитель, очевидно, не заметив тела на крыше авто, провез его там от улицы Кораблестроителей, через Морской порт и далее до перекрестка Мичманской улицы и Морского проспекта, где водитель остановился и, закрыв машину, отпарился спать.

Сотрудники полиции оперативно отыскали мужчину и задержали. Сам он слабо помнил, что делал и где был в тот вечер.

Задержанного поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

Также в карманах сбитого мужчины, 1983 года рождения, при осмотре сотрудники правопорядка нашли пакет с наркотическим веществом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга был сбит насмерть переходивший на "красный" пешеход.