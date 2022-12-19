В Петербурге автомобилист насмерть сбил переходившего на красный свет пешехода

В Кировском районе Петербурга пешеход попытался перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора. Однако произошло ДТП. От полученных травм мужчина скончался.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 18 декабря, на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Автовской автомобилист в зоне пешеходного перехода совершил наезд на переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора 36-летнего мужчину.

От полученных травм он скончался в автомобиле скорой помощи.

Водитель в 2022 году не привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге неизвестный угнал автомобиль у таксиста, после чего устроил погоню от полицейских. Поездка закончилась столкновением с другим автомобилем. В результате ДТП автоугонщик получил травмы несовместимые с жизнью. Водитель второй иномарки не пострадал.