На Аэродромной задержан мужчина, обманувший пенсионерку

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 20 декабря в полицию обратилась женщина, 1937 года рождения, проживающая на улицы Белы-Куна, которая сообщила, что ей на телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что племянница заявительницы попала в ДТП и для ее непривлечения к ответственности нужны деньги. В тот же день пенсионерка передала курьеру 400 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Через некоторое время, 22 декабря, сотрудники правоохранительных органов на Аэродромной улице задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался неработающий, житель республики Татарстан, 1988 года рождения. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Выборгском районе Петербурга был задержан мужчина, подозреваемы в мошенничестве по отношению к пенсионерке, которая осталась без крупной суммы денег.