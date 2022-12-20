Полиция Петербурга задержала мошенника, забравшего у пенсионерки более миллиона рублей

В Выборгском районе Петербурга был задержан мужчина, подозреваемы в мошенничестве по отношению к пенсионерке, которая лишилась крупной суммы денег.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 14 декабря в полицию обратилась 77-летняя старушка с сообщением, что за день до этого ей позвонил неизвестный и сообщил, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП и для непривлечения ее к уголовной ответственности необходимы деньги. В результате обманутая пенсионерка передала курьеру 1 100 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статье 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители задержали подозреваемого 17 декабря. Им оказался 23-летний петербуржец. Задержанный также был изобличён за совершение аналогичного преступления в отношении 92-летней пенсионерки из Красногвардейского района, которая была обманута на 450 тысяч рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге мошенник убедил пожилую женщину перевести 1 721 668 рублей под предлогом инвестиций в криптовалюту.