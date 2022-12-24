Полиция задержала петербуржца, превратившего квартиру в наркоплантацию

Полиция Петербурга в квартире жилого дома обнаружила рассадник наркосодержащих растений. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 22 декабря был задержан 39-летний гражданин, который подозревался в создании и сбыте наркотиков.

В ходе обыска в его квартире была обнаружена наркоплантация. Наркотики были изъяты. Всего правоохранители изъяли шесть пакетов весом более трех килограммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3, статье 30, части 4 статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, чтоПетербургский городской суд отправил на 17 лет за решетку жителя Эквадора, который переправил на территорию Российской Федерации большую партию наркотиков. В 2018 году подсудимый организовал преступную группу, в составе которой перенаправил из города Гуаякиль, в Эквадоре, около 7 килограм наркотических средств в Северную столицу.