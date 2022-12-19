Суд Петербурга отправил наркобарона Педро из Эквадора за решетку на 17 лет

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении жителя Эквадора, который переправил на территорию Российской Федерации большую партию наркотиков. В колонии ему придется просидеть почти 20 лет.

В 2018 году эквадорец организовал преступную группу, в составе которой перенаправил из города Гуаякиль, расположенного в Эквадоре, около 7 кг наркотических средств в Северную столицу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дело слушалось с присяжными. Коллегия голосами пять к трем признала подсудимого виновным, но заслуживающим снисхождения.

Суд назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Московском районе Петербурга дорожная полиция остановила каршеринговый автомобиль поду управлением молодой девушки, в салоне которого были обнаружены наркотические вещества.