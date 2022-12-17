В Петербурге девушка перевозила наркотики на каршеринге

В Московском районе Петербурга дорожная полиция остановила каршеринговый автомобиль поду управлением молодой девушки, в салоне которого были обнаружены наркотические вещества.

Как сообщает Neva.Today, 15 декабря, сотрудники ЛПС в рамках профилактического рейда остановили каршеринговый Hyundai Solaris у дома №27 по Пулковскому шоссе.

За рулем арендованной иномарки находилась 24-летняя петербурженка с явными признаками алкогольного опьянения. Полицейские провели осмотр салона автомобиля и нашли под водительским сидением сверток с порошковообразным веществом весом в один килограмм.

По результатам экспертизы было установлено, что вещество является наркотическим. Возбуждено уголовное дело по части 5 статье 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).