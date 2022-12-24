На Испытателей неизвестные разбойники вынесли из салона связи наличку и около 20 смартфонов

В Приморском районе Петербурга неизвестные совершили разбойный налет на салон сотовой связи, где забрали из кассы деньги, товары и ограбили продавца.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, вечером 23 декабря в полицию обратился 23-летний молодой человек, работающим продавцом-консультантом в салоне связи на проспекте Испытателей. Он сообщил, что на указанный салон было совершено разбойное нападение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что двое неизвестных мужчин, угрожая предметом похожим на пистолет, забрали около 2- мобильных телефонов марки iPhone и около 100 тысяч рублей из кассы. Также злодеи присвоили личный мобильник продавца, после чего скрылись.

По данному факту правоохранители проводят проверку. Приняты меры к розыску злоумышленников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Адмиралтейском районе злоумышленник с ножом ворвался в офис микрофинансовой компании и забрал оттуда пачку денег, которая оказалась “куклой”.