В Петербурге трое злоумышленников получили от 6 до 17 лет колонии за рабой и убийство

В Петербурге был вынесен приговор трем мужчинам, совершивших разбойное нападение, в следствии которого погиб потерпевший. Злодеи получили от 6 до 17 дет “строгоча”.

Как передает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, злоумышленники были признаны виновными по нескольким статьям уголовного кодекса за разбой, грабеж и убийство.

Суд установил, что подсудимые, действуя в составе организованной группы, с целью разбойного нападения 31 марта 2021 года прибыли к одному из домов на улице Адмирала Черокова, где на территории подземной парковки напали на мужчину. Один из злодеев сбил потерпевшего с ног, а второй нанес ему множественные удары, от которых жертва скончалась.

Забрав ключи от квартиры, в которой потерпевший проживал с сожительницей, преступники направились туда. Неожиданно для них, домой вернулась проживавшая там женщина. Избив ее, злоумышленники открыли дверь и с силой затащили потерпевшую внутрь, где связали руки и ноги.

Из квартиры фигуранты уголовного дела похитили имущество на сумму более 700 тысяч рублей.

Суд назначил троим злоумышленникам наказание в виде лишения свободы сроком на 6, 9 и 17 лет в колонии строго режима.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что суд вынес приговор мужчине, потушившего снегом "Вечный огонь" на Марсовом поле.