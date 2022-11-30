Суд вынес приговор потушившему “Вечный огонь” на Марсовом поле

В Петербурге суд вынес приговор гражданину, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 244 УК РФ (осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений, предназначенных для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовением). Он потушил “Вечный огонь” на Марсовом поле.

Как передает пресс-служба прокуратуры Северной столицы, суд установил, что подсудимый ночью 26 февраля 2021 года, на территории мемориального памятника “Борцам революции”, расположенного в парковом комплексе “Марсово поле”, действуя умышленно, из хулиганских побуждений, потушил пламя огня, забив снегом сопло мемориала “Вечный огонь”.

Злоумышленник был признан виновным и приговорен к 100 часам обязательных работ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что В Петербурге суд отправил на пять лет в колонию строго режима мужчину, до смерти забившего своего собутыльника на Садовой.