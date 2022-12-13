На Невском проспекте насмерть сбили пешехода

В Центре Петербурга под колесами иномарки оказался пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщает Neva.Today, со ссылкой на группу «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети ВКонтакте, инцидент произошел утром во вторник, 13 декабря, на перекрестке Невского и Литейного проспектов. Со слов очевидцев, мужчина переходил дорогу на “красный” сигнал светофора. В рез ульте этого, водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на пешехода.

Согласно предварительным данным, потерпевший скончался на месте ЛТП. Официальной информации от спецслужб еще не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Выборгском районе Ленинградской области иномарка сбила 14-летнего подростка, который переходил дорогу в зоне пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии школьник погиб на месте происшествия.