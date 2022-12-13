Крупный пожар на петербуржском заводе тушат по номеру 1-БИС

В Невском районе случилось возгорание в здании машиностроительного завода "Звезда". Пожарные продолжают тушить пламя.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, информация по пожаре на улице Бабушкина, 123 поступила в экстренную службу во вторник, 13 декабря, в 06:38 утра.

Сообщается, что возгорание произошло в двухэтажном здании размером 50 на 100 метров. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В 07:05 пожару был подан дополнительный номер 1-БИС. В 08:53 пожар удалось локализовать.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

К тушению пламени от МЧС привлечено 35 человек личного состава и 35 единиц техники.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в центре Петербурга, на Гродненском переулке, произошел пожар в четырехкомнатной квартире, в результате которого погиб местный житель. В одной из комнат площадью 20 квадратных метров горела обстановка на площади 10 “квадратов”. К ликвидации пожара были привлечены 12 пожарных и три единицы техники.