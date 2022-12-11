На Гродненском мужчина погиб во время пожара

В Центральном районе Петербурга произошел пожар в четырехкомнатной квартире. В результате произошедшего погиб мужчина.

В воскресенье, 11 декабря, в 10635 поступило сообщение о возникновении пожара в доме №2 по Гродненскому переулку. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В МЧС рассказали, что огонь вспыхнул в четырехкомнатной квартире. В одной из комнат площадью 20 “квадратов” горела обстановка на площади 10 “квадратов”.

Пожарным удалось ликвидировать пожар в 11:10. На месте происшествия работали 12 сотрудник экстренной службы и три единицы спецтехники.

На месте произошедшего спасатели обнаружили погибшего мужчину.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Выборгском районе Ленинградской области местный житель в пожаре получил серьезные травмы и был госпитализирован с ожогами 90 процентов тела.