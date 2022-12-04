В Выборге после пожара госпитализировали пенсионера с ожогами по всему телу

В Выборгском районе Ленинградской области местный житель в пожаре получил серьезные травмы и был госпитализирован с ожогами 90 процентов тела.

Как передает Neva.Today, инцидент произошел в субботу, 3 декабря, около двенадцати часов ночи. Возгорание началось в квартире на Приморской улице в городе Выборг.

Прибывшие на место на место сотрудники спасательной службы установили, что огонь охватил комнатную обстановку на площади семи “квадратов”. Пожар удалось ликвидировать в половину первого ночи.

В ходе происшествия пострадал местный житель. Бригада скорой помощи госпитализировала в медицинское учреждение 66-летнего мужчину с ожогами 90 процентов тела. Потерпевший был направлен в реанимацию.