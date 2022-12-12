На Маршала Казакова несколько злоумышленников под угрозой ножа вынесли деньги из магазина очков

В Кировском районе Петербурга трое неизвестных зашли в магазин оптики, где вовсе не собирались подбирать себе оправу. Угрожая продавцу ножом, злодеи забрали из кассы магазина наличность.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 11 декабря, в дежурную часть поступило сообщение от 62-летней продавца-консультанта магазина оптики, расположенного на Маршала Жукова, о том, что в указанный магазин зашли трое мужчин, которые похитили деньги под угрозой ножа.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в период с 13:00 до 13:05 трое неизвестных преступников, вошли в помещение магазина, затем один из них угрожая сотруднику ножом открыто похитил из кассы 20 800 рублей, после чего злодеи скрылись.

Полиция разыскивает подозреваемых. Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Сенной площади мужчина под угрозой ножа забрал из офиса микрофинансовой организации пачку денег, которая оказалась "куклой". Разбойника задержали.